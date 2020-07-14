2020/07/14 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة الدكتور حسن التميمي،اليوم الثلاثاء، عن مستشفيات جديدة ستدخل الخدمة قريباً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الصحة : مستشفيات جديدة ستدخل الخدمة قريباً ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الصحة : مستشفيات جديدة ستدخل الخدمة قريباً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).