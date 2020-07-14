القبض على إرهابيّ يجهز الوقود لما يسمّى ولاية دجلة في بغداد

2020/07/14 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات،اليوم الثلاثاء،القبض على إرهابيّ "مجهز الوقود العام" لما يسمى "ولاية دجلة" في بغداد.

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