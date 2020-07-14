أطباء بلا حدود: مليون نازح عراقي مهدد بالاصابة بكورونا

2020/07/14 | 12:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت منظمة اطباء بلا حدود ان اكثر من مليون عراقي نزحوا من تنظيم داعش الارهابي ويعيشون الان في مخيمات مكتظة معرضون بشدة للاصابة بفايروس كورونا.ونقل موقع فويس اوف امريكا في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن منسقة منظمة اطباء بلا حدود تيتيانا بيليبينكو قوله إنه ” وفي المخيمات التي توفر فيها منظمة […]

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