2020/07/14 | 12:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- جرت في مستشارية الأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم استلام وتسليم مسؤولية مستشارالأمن الوطني لقاسم الاعرجي، من قبل مستشار الامن الوطني السابق فالح الفياض.وقد جرت هذه المراسم بحضور عدد من المستشارين والمدراء في هذه المؤسسة.كما عقد الأعرجي اجتماعاً تعريفياً بالمستشارين والمدراء حيث رحب بالحاضرين متمنياً لهم المزيد من العطاء خدمة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعرجي يتسنم منصب مستشار الامن الوطني المركز الخبري الوطني.

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