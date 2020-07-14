بالنفط الأسود ومخلفات المصافي.. كردستان يفتتح محطة كهرباء ترفع قدرته بنسبة 10%

2020/07/14 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

افتتحت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء (14 تموز 2020)، محطة كهربائية بخارية لتوليد الطاقة، فيما أش...





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