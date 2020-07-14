كورونا يدفع سكان نيويورك للهجرة وإخلاء منازلهم

2020/07/14 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

دفعت الصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 كثيرا من سكان نيويورك إلى مغادرتها نهائيا وبسرعة، تاركين ...





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