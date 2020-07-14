2020/07/14 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
دفعت الصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 كثيرا من سكان نيويورك إلى مغادرتها نهائيا وبسرعة، تاركين ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا يدفع سكان نيويورك للهجرة وإخلاء منازلهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
دفعت الصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 كثيرا من سكان نيويورك إلى مغادرتها نهائيا وبسرعة، تاركين ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا يدفع سكان نيويورك للهجرة وإخلاء منازلهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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