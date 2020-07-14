ديالى تعلن انخفاض عدد الراقدين في مراكز الحجر الرئيسية بنسبة 40%

2020/07/14 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن انخفاض عدد الراقدين في مراكزالحجر الرئيسية بنسبة 40%.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “مراكز الحجر الرئيسية الـ9 في بعقوبة وبقية مدن ديالى شهدت انخفاض بنسبة 40% في الايام الاخيرة بسبب ارتفاع كبير في معدلات الشفاء قياسا بمعدلات الاصابة اليومية”.واضاف العزاوي،ان […]

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