وفاة مؤسس سكايب بمرض غامض

2020/07/14 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توفي رجل الأعمال الإستوني والمستثمر والمبرمج، الذي كان أحد مؤسسي موقع خدمة Skype الشهير، تيوفو أنوس، عن عمر يناهز 48 عاما.ووفقًا لـ News.err.ee، فإن سبب وفاة رجل الأعمال كان “مرضا غير معروف”.ومع ذلك، بناء على طلب الأسرة، لم يتم تقديم تفاصيل أسباب الوفاة.وقد بدأ نجاح أنوس بإنشاء Skype مع أصدقائه الثلاثة.[…]

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