أرامكو السعودية تقول إنها تعيد تنظيم أنشطة المصب لدعم النمو

2020/07/14 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة الطاقة الحكومية العملاقة أرامكو السعودية إنها ستعيد تنظيم أنشطة المصب لدعم استراتيجيتها للنمو العالمي، وتهدف للانتهاء من ذلك بحلول نهاية هذا العام.

وأعلنت أرامكو في بيان أن نموذج أنشطة المصب سينقسم إلى أربع وحدات تشمل "وحدة الوقود (تشمل التكرير والتجارة والتجزئة وزيوت التشحيم) ووحدة الكيميائيات ووحدة الطاقة الكهربائية ووحدة خطوط الأنابيب والتوزيع والفُرض (المرافئ)".

وقالت أرامكو "تأتي عملية إعادة التنظيم هذه في إطار تعزيز فعالية وكفاءة أصول قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالشركة، دون إحداث تغييرٍ جوهري في الهيكل التنظيمي لأعمال القطاع".

وتوسع أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، أنشطة المصب أو التكرير والتسويق على مستوى العالم.



وتضخ الشركة نحو 8.5 مليون برميل يوميا من الخام تصدر منه نحو ستة ملايين برميل يوميا.

وتعتزم الشركة زيادة طاقة التكرير، داخل السعودية وفي الخارج إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا من نحو خمسة ملايين برميل يوميا في الوقت الراهن.



وتوسع أرامكو أنشطة التكرير في الداخل أيضا وفي أسواق جديدة لا سيما في آسيا.

وفي يونيو حزيران، استكملت أرامكو صفقة شراء حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، مقابل 69.1 مليار دولار.

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