الأعرجي يتسنم رسميا مستشارية الأمن الوطني

2020/07/14 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..جرت ، صباح اليوم الثلاثاء، في مستشارية الأمن الوطني، مراسم استلام قاسم الاعرجي مسؤولية مستشارالأمن الوطني ، من المستشار السابق فالح الفياض.و جرت مراسم الاستلام والتسليم بحضور عدد من المستشارين والمدراء في هذه المؤسسة.و عقد الأعرجي اجتماعاً تعريفياً بالمستشارين والمدراء حيث رحب سيادته بالحاضرين متمنياً لهم المزيد من العطاء خدمة للصالح العام وبناء […]

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