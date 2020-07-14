الكاظمي: الحكومة تدعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي

2020/07/14 | 14:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تدعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي.

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