2020/07/14 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن تسجيل نحو 4 آلاف حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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