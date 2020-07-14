2020/07/14 | 14:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب تردي الكهرباء.. تظاهرات في البصرة والناصرية وقطع للشوارع الرئيسية (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب تردي الكهرباء.. تظاهرات في البصرة والناصرية وقطع للشوارع الرئيسية (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب تردي الكهرباء.. تظاهرات في البصرة والناصرية وقطع للشوارع الرئيسية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).