العراق يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا بعدد حالات الشفاء

2020/07/14 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تعلن شفاء ٣٧٨٤ حالة من المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليرتفع المجموع الكلي الى ٥٠٧٨٢ حالة في عموم البلاد

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