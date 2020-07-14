الصحة تزف بشرى بأعلى معدل شفاء يومي من فيروس كورونا منذ انتشاره بالعراق

2020/07/14 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الصحة تعلن شفاء أكثر من 3700 من المصابين بفيروس كورونا

يتبع.



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