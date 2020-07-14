الأمن النيابية: تركيا تحتل 15 كيلومتراً من الحدود العراقية

2020/07/14 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، محمجد رضا ال حيدر، الثلاثاء (14 تموز 2020)، إن القوات التركية تحتل حالياً 15 كيلومتراً من الحدود العراقية.

وذكر رضا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن "تركيا استغلت اتفاقيات قديمة وتوغلت الى العمق العراقي ،فيما طالبت بضرورة معالجة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية".

وأضاف، أن "العراق يرفض قيام إحدى الدول بالتجاوز على سيادته أو تنفيذ عمليات قصف جوي داخل أراضيه"، داعياً الحكومة الى معالجة هذه الأزمة".

وأوضح آل حيدر أن "تركيا تعتمد على الاتفاقية الأمنية المبرمة سابقاً بالدخول نحو خمسة كيلومترات الى سبعة كيلومترات في الشريط الحدودي"، لافتاً إلى أن"أنقرة تجاوزت الحد واحتلت نحو 15 كم من الشريط الحدودي".

وأشار إلى أن"العراق يرفض بأن يكون هنالك فصيل مسلح داخل أراضيه يعتدي على إحدى دول الجوار، كما يرفض الاعتداء على سيادته من أي دولة".

وكانت القوات التركية، قد نفذت يوم 17 من شهر حزيران الماضي، عملية ’’مخلب النمر’’، توغلت فيها داخل الأراضي العراقية في كردستان.

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