الكاظمي من كربلاء: دعم القطاع الخاص سيوفر فرص عمل ونسعى لتفعيل الصناعة العراقية

2020/07/14 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال زيارته إلى كربلاء، اليوم الثلاثاء، إنه يدعم مشاريع القطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل.

وذكر الكاظمي في مؤتمر صحفي حضره مراسل (بغداد اليوم) أننا "ندعم القطاع الخاص، ونعمل على توفير كل مستلزمات إنجاحه والارتقاء بواقعه وتفعيل ودعم القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل".

وأضاف أن "الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة جدا خلال المرحلة المقبلة وندعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي، ونسعى بكل قوة لدعم وتفعيل وتنشيط الصناعة العراقية".

وكان الكاظمي، قد وصل في وقت مبكر من اليوم، إلى محافظة كربلاء، لأول مرة منذ تسنمه منصب رئيس الوزراء.

واستقبل محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء، في مبنى الحكومة المحلية بالمحافظة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء (14 تموز 2020)، اجتماعاً مع الحكومة المحلية في محافظة كربلاء.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن "رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة المحلية في محافظة الكربلاء، نصيف جاسم الخطابي لافتتاح مشاريع خدمية في المحافظة".

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