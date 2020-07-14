2020/07/14 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: تفعيل ودعم القطاع الخاص سيسهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 14:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: تفعيل ودعم القطاع الخاص سيسهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: تفعيل ودعم القطاع الخاص سيسهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).