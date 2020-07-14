الكاظمي: دعم القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل

2020/07/14 | 14:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاءرأى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن دعم القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل.وقال الكاظمي خلال زيارته لعدد من مشاريع القطاع الخاص في كربلاء : "ندعم القطاع الخاص، ونعمل على توفير كل مستلزمات إنجاحه والارتقاء بواقعه".وأضاف: "تفعيل ودعم القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل"، لافتا إلى ان "الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة جدا خلال المرحلة المقبلة".وبين الكاظمي: "ندعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي، ونسعى بكل قوة لدعم وتفعيل وتنشيط الصناعة العراقية".

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