2020/07/14 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، اعلى حصيلة شفاء من فيروس كورونا منذ تفشي الوباء.وذكر مصدر في الوزارة ان “وزارة الصحة تعلن شفاء ٣٧٨٤ حالة من المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ليرتفع المجموع الكلي للشفاءات إلى ٥٠٧٨٢ حالة في عموم البلاد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تسجل نحو 4 آلاف حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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