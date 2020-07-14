2020/07/14 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته لعدد من مشاريع القطاع الخاص في كربلاء : – ندعم القطاع الخاص، ونعمل على توفير كل مستلزمات إنجاحه والارتقاء بواقعه .– تفعيل ودعم القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل .– الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة جدا خلال المرحلة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي : ندعم القطاع الخاص، ونعمل على توفير كل مستلزمات إنجاحه والارتقاء بواقعه المركز الخبري الوطني.

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