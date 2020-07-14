الانبار تسجل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

2020/07/14 | 14:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن مصدر مسؤول في خلية ازمة كورونا في محافظة الانبار ، الثلاثاء ، عن تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في الانبار لهذا اليوم 16 اصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم وهم […]

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