امريكا تكشف ارشيف حكم البعث للباحثين العراقيين داخل الولايات المتحدة فقط

2020/07/14 | 14:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..أفاد تقرير لمركز ويلسون الامريكي المتخصص بابحاث التاريخ، بأنه تم الكشف عن ارشيف حكم البعث الذي استولت عليه الولايات المتحدة في فترة الغزو عام 2003 ليصبح متاحا للباحثين للعراقيين داخل الولايات المتحدة على وجه الخصوص .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” هناك مجموعتين رئيسيتن للبيانات المتعلقة بالعراق وهما مركز […]

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