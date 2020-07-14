حماس: مساس العدو الصهيوني بالمسجد الأقصى يعني إشعال الحرب

2020/07/14 | 14:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، أن أي مساس بالأقصى سيعني إشعال للحرب، وأن العدو الصهيوني سيدفع ثمن تعدياته على المسجد المبارك من “دمه وروحه”.وجاء ذلك في بيان للحركة بمناسبة الذكرى الثالثة لـ “هبة باب الأسباط” في 16 تموز 2017، وبالتزامن مع قرار العدو بإغلاق “باب الرحمة” بالمسجد الأقصى.وقالت الحركة: “إن هذه […]

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