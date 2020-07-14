الاقتصادية النيابية: منتسبون ينتمون لأحزاب سياسية يهيمنون على أجزاء مهمة من واردات العراق

2020/07/14 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نوفل الناشي، من ان منتسبين ينتمون لأحزاب سياسية يهيمنون على أجزاء مهمة من واردات البلد.

وقال الناشي، ان حملة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسيطرة على المنافذ تعد خطوة إيجابية للقضاء على الفساد ورفد الموازنة العامة بإيرادات ضرورية في ظل انخفاض أسعار النفط..



موضحا ان تلك الخطوة تمثل جزءاً من الطموح بتأمين جميع المنافذ الحدودية والسيطرة عليها لصالح الدولة، داعيا رئيس الوزراء إلى إيقاف هيمنة بعض منتسبي الأحزاب السياسية على أجزاء مهمة من واردات البلد وتسليم الفاسدين الى العدالة.

وأضاف أن فرض سيطرة الدولة على جميع المنافذ بما فيها منافذ إقليم كردستان من شأنه ايضا حماية المنتج العراقي من المنافسة الجائرة في السوق المحلية، لذلك من إيجابيات السيطرة على المنافذ هو دعم المنتج المحلي وإيجاد سوق عراقية له.

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