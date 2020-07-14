2020/07/14 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي من كربلاء: تفعيل ودعم القطاع الخاص سيساهم في توفير فرص العمل

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