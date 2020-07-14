إيران تفرج عن سجناء للحيلولة دون إصابتهم بكورونا

2020/07/14 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا في إيران، إضافة إلى الازمات الاقتصادية التي تمر بها إيران، امران اجبرا السلطات على إطلاق سراح عدد من السجناء.

المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي قال إنه تقرر الإفراج عن الفين وخمسمئة وأربعة وسبعين سجينا محكوماً بقضايا مالية أو جرائم غير عمدية، للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف إسماعيلي أنه تم كذلك إبلاغ دائرة السجون بالعمل على تقديم أسماء سجناء لمنحهم رخصة مؤقتة من السجن، للحد من تفشي فيروس كورونا داخل السجون، في ظل موجة جديدة من الجائحة تشهدها البلاد.

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