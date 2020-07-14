2020/07/14 | 14:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أشارت دراسة جديدة إلى أن حسابات على منصة فيسبوك ذات صلة بتنظيم "داعش" لا تزال تلجأ إلى استخدام طرق للمراوغة وعدم رصدها على شبكة التواصل الاجتماعي.

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