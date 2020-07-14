وثيقة.. ’’مخالفات قانونية ودستورية’’ رافقت قرار تجديد رُخص شركات الاتصالات

2020/07/14 | 14:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – وجه النائب محمد الغزي، العديد من الاتهامات لمجلس الوزراء، وهيأة الاعلام والاتصالات بخصوص قرار تجديد رخص شركات الاتصالات العاملة في العراق ، كاشفاً بالوقت ذاته عن ما رافق عمل هيأة الاعلام والاتصالات طيلة الفترة السابقة من شبهات فساد وتحايل على القانون والدستور وفقاً لما ذكره.واظهرت وثيقة صادرة عن النائب الغزي، وموجهة […]

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