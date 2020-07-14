الموجب والسالب في الرواية! - احمد جمعة

2020/07/14 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة كالزلزال الذي يهزُ الأرض، الرواية وعالمها الساكن، مؤسساتنا الثقافية العربية، المسئولة عن الاحتفاء بالروايةِ العربية، جوائز وترجمة، ومعارض واستعراضات، هذه المؤسسات الجامِدَّة المُتحجِّرة، القابِعة كلّ هذه الفترة الطويلة، بين دهاليز وزوايا تقليدية، قوامُها لجان تحكيم من المتقاعدين أدبيًا أو من المتزلفين، والمتملقين من بقايا الجيوب التراثية الذين توقف بهم القطار عند منتصف الستينات من القرن الماضي، وا ......





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