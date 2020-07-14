المشروعية التاريخية لثورة 14 تموز 1958 الخالدة - جاسم الحلوائي

2020/07/14 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_الحلوائي هناك من يعتقد بأنه كان من الممكن للعراق أن ينمو ويتطور سلميا ولو ببطء دون ثورة 14 تموز 1958.



ويعتقد حملة هذا الرأي أن ذلك كان أفضل للعراق من "الانقلاب العسكري" في 14 تموز، لكون هذا الحدث أدخل العراق في دوامة الانقلابات العسكرية والعنف.



ولكن مجرى تطور الأحداث والظروف التي أحاطت بالبلاد، داخلياً وإقليميا وعالمياً، لاسيما خلال العقد الأخير قبل ثورة 14 تموز تفند الرأي المذكور.



فالأقلية الحاكمة في العر ......





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