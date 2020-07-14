117 حالة مصابة بفيروس كورونا تتماثل للشفاء في النجف الاشرف

2020/07/14 | 14:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في صحة محافظة النجف، تسجيل 117 حالة شفاء من فيروس كورونا.وذكر المصدر لـ”تقدم” ان “117 حالة مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء في النجف الاشرف”.وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم، شفاء ٣٧٨٤ حالة من المصابين بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليرتفع المجموع الكلي الى ٥٠٧٨٢ حالة في عموم البلاد.

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