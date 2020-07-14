2020/07/14 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..لا يزال برشلونة متمسكًا بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خلال الموسم المقبل.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إنتر يدرك أن برشلونة يريد ضم لاوتارو، كما أن النادي الكتالوني توصل لاتفاق شفوي مع اللاعب الأرجنتيني.وأشارت إلى أن المفاوضات متوقفة حاليًا بين الناديين حول لاوتاور، وستظل كذلك حتى انتهاء مشاركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن أولوية خطة إدارة برشلونة لحسم صفقة لاوتارو) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن أولوية خطة إدارة برشلونة لحسم صفقة لاوتارو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).