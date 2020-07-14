نائب يؤكد جمع 180 توقيع الالكتروني لاستضافة الكاظمي

2020/07/14 | 14:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الثلاثاء، أن 180 نائبا وقعوا الالكترونيا على طلب مقدم لرئاسة البرلمان باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “رئاسة البرلمان تسلمت طلبا رسميا بتوقيع 180 نائب بشكل الكتروني لاستضافة الكاظمي”، لافتا إلى إن “الاستضافة جاءت لمناقشة الملفات التي لم تنجزها […]

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