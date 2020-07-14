الصحة تعلن شفاء 3784 حالة من المصابين بفيروس كورونا

2020/07/14 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، شفاء 3784 حالة من المصابين بفيروس كورونا.

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