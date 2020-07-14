أول تصريح لمستشار الأمن الوطني العراقي الجديد

2020/07/14 | 15:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار الامن الوطني في العراق قاسم الاعرجي، الثلاثاء، ان هناك تحديات تحتاج بعضها لمعالجات سريعة، فيما دعا الدول الصديقة الى استمرار وقوفها مع الش...

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