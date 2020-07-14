شاهد: فوضى في كربلاء تحيط برئيس الوزراء.. مشادات بين عناصر أمن وصحفيين.. ولجوء إلى الكاظمي لـ”يفصل في الأمر”!

2020/07/14 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهرت مشاهد مصورة، حدوث مشادات وصراخ كبير بين صحفيين وعناصر امن يعتقد أنهم من حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد منعهم من الدخول إلى مستشفى الامام الحسن المجتبي الذي قام الكاظمي بافتتاحه اليوم في محافظة كربلاء.واظهر المقطع الذي رصدته “يس عراق” قيام عناصر امن بدفع الصحفيين خارج المستشفى ومنعهم من التقرب […]

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