الكاظمي: لدينا خطة إصلاحية لتعظيم موارد الدولة

2020/07/14 | 15:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مشروع دوّار الإمام الحسين عليه السلام ،فيما أكد الكاظمي أن لديه خطة إصلاحية لتعظيم موارد الدولة.

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