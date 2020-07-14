عضو بالتربية النيابية يطالب بتأجيل امتحانات السادس الإعدادي ويطرح مقترحاً جديداً

2020/07/14 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب عضو لجنة التربية النيابية، النائب صفاء الغانم، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الامتحانات العامة او باعتماد المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة السادس الاعدادي ومحذرا من اجراءها بظل الظروف الراهنة.





وقال الغانم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تزامناً مع أقتراب الامتحانات الوزارية العامة لطلبة الصف السادس الاعدادي لجميع فروعه ، والذي يبلغ عددهم أكثر من ( 500,000 ) الف طالب ، ونظراً لما يمر به بلدنا بسبب فايروس كورونا المستجد، ولارتفاع عدد الاصابات ولخطورة الامر ولما له من تداعيات خطيرة على طلبتنا وذويهم وكوادرنا التربوية ، يرجى مناقشة عدم أجراء هذه الامتحانات من خلال تأجيلها الى أشعار أخر أو العمل بأحتساب (المعدل التراكمي ) مع إعطاء عشر درجات اضافية للطالب وجعل تأدية الامتحانات اختيارية لمن يريد تحسين المعدل لكي لا يظلم بعض الطلبة".

وأضاف، "نحن بدورنا نتأمل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية تبني ما طرحناه من باب المسؤولية وحفاظاً على الصحة العامة".

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