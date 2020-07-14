الصحة العراقية تسجل 95 حالة وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا

2020/07/14 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء (14 تموز 2020)، تسجيل 95 حالة وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق إنه "تم فحص (15540) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (713552)".

وأضافت، أنها "سجلت اليوم (3784) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة 211، بغداد / الكرخ 190، مدينة الطب 19، النجف الأشرف 117، السليمانية 1871، أربيل 75، كربلاء 108، كركوك 93، ديالى 101، واسط 104، البصرة 341، ميسان 91، بابل 184، الديوانية 82، ذي قار 131، الأنبار 17، نينوى 11، صلاح الدين 38".

وتابعت أن "الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2022 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 204، بغداد الكرخ 292، مدينة الطب 27، النجف 134، السليمانية 167، أربيل 70، دهوك 3، كربلاء 129، كركوك 115، ديالى 42، واسط 206، البصرة 153، ميسان 123، بابل 107 ، الديوانية 85، ذي قار 82، الأنبار 16، المثنى 34 ، صلاح الدين 33".

وبينت الوزارة أن "الوفيات 95 حالة وكما يلي: بغداد الرصافة 14، بغداد الكرخ 8، مدينة الطب 4، النجف 4، السليمانية 14، كربلاء 7، كركوك 4، ديالى 3 ، واسط 1، البصرة 6، ميسان 3، بابل 5، الديوانية 8 ، ذي قار 9 ، الأنبار 2 ، المثنى 1، صلاح الدين 2".

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم، يكون مجموع الشفاء: 50782، ومجموع الأصابات : 81757، والراقدين الكلي: 27630، الراقدين في العناية المركزة: 396، ومجموع الوفيات: 3345".

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