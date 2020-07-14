2020/07/14 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفاء امرأة في ميسان من فيروس كورونا تبلغ من العمر 85 عاما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء امرأة في ميسان من فيروس كورونا تبلغ من العمر 85 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء امرأة في ميسان من فيروس كورونا تبلغ من العمر 85 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).