2020/07/14 | 15:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا و95 حالة وفاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 15:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا و95 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 2022 إصابة جديدة بكورونا و95 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).