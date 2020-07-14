مصطفى الكاظمي من كربلاء: يجب محاربة الفساد في المشاريع المتلكئة

2020/07/14 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من كربلاء على ضرورة محاربة الفساد في المشاريع المتلكئة.

واكد الكاظمي خلال افتتاحه عددا من مشاريع القطاع الخاص، دعمه للقطاع الخاص، مؤكدا ان تفعيل هذا القطاع سيسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.

وأضاف الكاظمي ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدا للمرحلة المقبلة، وان الحكومة تدعم المشاريع المحلية والمنتوج المحلي العراقي وتسعى بكل قوة الى دعم وتفعيل وتنشيط الصناعة العراقية.

وعقد الكاظمي قبل ذلك اجتماعاً مع رئيس الحكومة المحلية في كربلاء نصيف جاسم الخطابي لافتتاح مشاريع خدمية في المحافظة، أبرزها مستشفى الإمام الحسن.

هذا، وكان الكاظمي، قد وصل في وقت مبكر من اليوم، إلى محافظة كربلاء، لأول مرة منذ تسنمه منصب رئيس الوزراء.

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