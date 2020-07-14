أطباء بلا حدود: كورونا يهدد حياة أكثر من مليون نازح عراقي

2020/07/14 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة اطباء بلا حدود، من الاخطار المحدقة بأكثر من مليون نازح عراقي، مع تزايد احتمالات تفشي فيروس كورونا في مخيماتهم.

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي عن العراق، الى الأخطار التي تحيط بتلك المخيمات في ظل ما تشهده من اكتظاظ وأعداد كبيرة للعائلات، والافتقار الى مرافق النظافة المناسبة، واضطرار السكان الى الخروج والبحث عن أي عمل لدعم أسرهم، على الرغم من ادراكهم زيادة خطر الإصابة بالعدوى، ونقل الفيروس الى عائلاتهم بعد عودتهم، إضافة الى معاناة أعداد من سكان المخيمات من حالات صحية أخرى، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وشددت المنظمة على ضرورة حصول النازحين في المخيمات، على رعاية من فايروس كورونا وتوفير الخدمات الصحية المنتظمة، لافتة الى أهمية توفير إمكانية التنقل والوصول الى جميع أنحاء البلاد، لتتمكن من الاستجابة بشكل ملائم للاحتياجات الصحية للمخيمات.

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