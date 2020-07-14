الكرملين يوضح سر قلم الرئيس بوتين

2020/07/14 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، إن القلم الذي يستخدمه فلاديمير بوتين ليس دليل معلومات، ولكن من أجل الكتابة به وليس أكثر، وذلك تعليقا على الاهتمام المتزايد بهذا القلم.وعلق بيسكوف على تساؤلات الصحفيين، حول ما إذا كان الكرملين يولي اهتماما لحقيقة أن القلم الذي ظهر في يد بوتين خلال الاجتماعات في الآونة الأخيرة …

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