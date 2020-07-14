2020/07/14 | 15:59 - المصدر: السومرية نيوز

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الاعرجي يقدم استقالته من البرلمان بعد مباشرته بمستشارية الامن الوطني التزاماً بالدستور

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