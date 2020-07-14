قدم 15 شهيدا ومصابا.. الحشد الشعبي يعلن نتائج عمليات أبطال العراق المرحلة الرابعة

2020/07/14 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، نتائج عمليات أبطال العراق – نصر السيادة المرحلة الرابعة للمدة من 11 الى 14 تموز 2020 وقال اعلام الحشد، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم تفتيش وتطهير شمال ديالى وصولا إلى حوض بحيرة حمرين والمناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، مبينا أن “ الحشد الشعبي شارك بأربعة محاور […]

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