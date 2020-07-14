بكمين محكم.. عمليات بغداد تقتل ارهابيا هو الثالث في اسبوع

2020/07/14 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، قتل ارهابي وجرح اخر بكمين محكم شمال العاصمة.وقال القيادة في بيان تلقته /المعلومة/انه “استمرارا للعمل التعرضي الذي تقوم به القطعات العسكرية ومتابعة المجاميع الارهابية ووفق معلومات استخباراتية تم نصب كمين محكم من قبل الفرقة السادسة لواء 59 وابطال الحشد العشائري وقتل ارهابي فجر اليوم هو الثالث خلال […]

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