النزاهة: ضبط مسؤول في هيئة تقاعد الفلوجة متلبساً بالرشوة

2020/07/14 | 16:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن تمكنها من تنفيذ عملية ضبطٍ لمسؤول في هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الفلوجة متلبساً بالرشوة.وأفادت الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان لها تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “بانتقال فريق من مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة إلى هيئة التقاعد الوطنية – فرع الفلوجة وتمكنه من ضبط مسؤول قسم إصدار الهويات في الدائرة متلبساً بجريمة الرشوة، وذلك بعد تلقي المكتب شكوى من أحد ذوي شهداء الإرهاب تتضمن طلب المتهم منه مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاز الهويَّة التقاعديَّة الخاصة به”.وأضافت إنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة معززة بالفديوات والصور، وعرضه بصحبة المتهم على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام المادَّة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقيِّ”.وفي سياق متصل، ذكرت الدائرة، أن “ملاكات المكتب نفذت عمليَّة ضبطٍ بحق متهمين اثنين في الدائرة ذاتها؛ لقيامهما بممارسة المهام الوظيفيَّة وممارسة أعمال التعقيب في الدائرة، على الرغم من إنهاء خدماتهم، وتم تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ بذلك وعرضه على السيد قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادَّة ( ٣٣١) من قانون العقوبات”.

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