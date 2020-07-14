محافظ بابل يقرر تقليص حظر التجوال

2020/07/14 | 16:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل قرر محافظ بابل اليوم الثلاثاء تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة التاسعة مساءً .يتبع

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